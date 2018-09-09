الأردن والصين يبحثان تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر على علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن والصين، معربا عن الأمل بان تشهد العلاقات الثنائية تطورا ايجابيا خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال المعشر مندوبا عن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم الأحد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني تشن شياو قوانغ والوفد المرافق، حيث أعرب له عن شكر الاردن وتقديره للدعم الذي تقدمه الصين للمملكة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والمساعدات التنموية.

وأكد المعشر أن العلاقات الاقتصادية بين الاردن والصين جيدة وهناك نموا مستمرا في هذه العلاقات الا ان هناك مجالات واعدة للتطوير خاصة البنية التحتية في مجالات الكهرباء والسكك الحديدية ومشروع قناة البحرين، معربا عن الامل بان يترجم الاهتمام من الشركات الصينية بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في الاردن على أرض الواقع.

ولفت الى أن مبادرة طريق الحرير الجديد التي اطلقتها الصين مؤخرا تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لربط مصالح الدول في شرق اسيا ومنطقة الشرق الاوسط والعالم.

وأشار المعشر إلى أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة على اثر عودة الاستقرار إلى سوريا والعراق، مؤكدا ان اعادة الربط بين الدول العربية اصبح ممكنا فضلا عن المشاريع الواعدة في مجال اعادة الاعمار، وأن الأردن مؤهل لان يكون منطلقا للشركات الصينية الراغبة بتنفيذ المشاريع والمساهمة في اعادة الاعمار.

وبشأن الأوضاع الاقليمية، أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الدولة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والاولى بالنسبة للأردن، لافتا الى تشابه مواقف الاردن والصين الداعية الى حل القضية الفلسطينية في اطار حل الدولتين.

من جهته.. أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ان العلاقات الاردنية الصينية تطورت بشكل سريع خلال العقود الاربعة الاخيرة منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1977، لافتا إلى أن الأردن وبفضل قيادته الحكيمة استطاع المحافظة على الأمن والاستقرار رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مشيدا بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية بالمملكة، ومعربا عن تقدير بلاده لجهود ومساهمات الأردن لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الارهاب واستقبال اللاجئين.

ولفت الى أن منتدى التعاون الصيني العربي الذي استضافته الصين مؤخرا أعلن عن رفع مستوى العلاقات العربية الصينية الى مستوى الشراكة والتعاون الاستراتيجي الشامل، منوها بأن الأردن من الدول التي ايدت مبادرة الرئيس الصيني بشأن مشروع طريق الحرير الجديد.

وأكد شياو قوانغ حرص الشركات الصينية على مزيد من التعاون والتواصل مع الجانب الاردني، لافتا الى اهتمامها في مجالات توليد الكهرباء عبر الطاقة النووية ومشروع قناة البحرين وخط انبوب النفط والغاز والسكك الحديدية.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد المسئول الصيني أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية واضح وثابت ويدعم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتبني حل الدولتين وتحفيف التوتر بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مؤكدا ان لا استقرار في منطقة الشرق الاوسط دون حل القضية الفلسطينية.

وقال إن الصين ستبذل مع دول اخرى جهودا في اطار الامم المتحدة للدفع باتجاه حل عادل للقضية الفلسطينية، لافتا الى ان الصين قدمت مساهمات للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وستواصل ذلك.