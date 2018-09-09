ضبط موظف اختلس أموال العملاء ببريد القليوبية

ألقت مباحث القليوبية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بمكتب بريد القليوبية، لاختلاسه مبلغ 13150 جنيها من حسابات المعاشات من عملاء المكتب عن طريق الفيزا الخاصة بهم والرقم السرى ..تم التحفظ على المتهم والفيزا الخاصة بـ10 عملاء بالمكتب وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية، يفيد بتلقيه عدة بلاغات من مواطنين باكتشافهم تلاعبا فى حساباتهم بمكتب بريد القليوبية، وبلغت البلاغات نحو 10، وتبين من الكشف عن أرصدتهم قيام أحد موظفى المكتب باختلاس مبلغ 13150 جنيها من حساباتهم قيمة المعاشات مستغلا وجود الفيزا كارت والرقم السرى بحوزته دون علمهم وتزوير توقيعاتهم على إشعار الصرف والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق.

وبالتفتيش على أعمال المكتب، تبين وجود 3 دفاتر توفير بحوزته ومبلغ مالى قدره 29470 جنيها للاستيلاء عليه وتولت النيابة التحقيق.