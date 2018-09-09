ولي عهد أبوظبي يبحث مع قائد التحالف الإسلامي العسكري جهود مكافحة الإرهاب

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، في قصر الشاطئ، الجنرال رحيل شريف القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد والجنرال رحيل شريف بحثا، خلال اللقاء، الجهود التي تستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته وتشكيلاته الإرهابية التي تشكل خطرا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما استعرض الجانبان استراتيجية التحالف، وآليات وأطر عمله في تنسيق وتوحيد جهود الدول الإسلامية في محاربة الإرهاب، بما يتكامل مع الجهود الدولية الأخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكد محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أهمية الجهود المشتركة والعمل الجماعي المنظم للتعامل مع خطر الإرهاب وتداعياته وتجفيف منابعه واجتثاثه من جذوره.