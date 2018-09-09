شركات لاتفية تستهدف جزءًا من كعكة صيانة عربات وجرارات «السكك الحديدية»

عقدت شركة الأنظمة الرقمية الذكية «ims» اجتماعًا مع عدد من الشركات التابعة لدولة لاتفيا خلال الأسبوع الماضى بهدف مناقشة آليات التعاون فى مجالات السكك الحديدية بحسب المهندس مجدى صالح رئيس الشركة.

وأكد صالح لـ(مال وأعمال ــ الشروق) أن الشركات اللاتفية تعمل فى مجال صيانة الجرارات وعربات السكك الحديدية وتستهدف التعاون مع هيئة السكك الحديدية. وأضاف أن تلك الشركات تعمل على تقديم أنظمة حديثة فى مجالات صيانة العربات والجرارات وتستهدف التعاون مع هيئة السكك الحديدية فى تلك المجالات.

ولفت إلى أنه من المقرر الاجتماع مع شركات لاتفية تعمل على تصنيع الجرارات والعربات فى ظل تنفيذ هيئة السكك الحديدية لخطة موسعة لتطوير أسطول العربات الجرارات. وذكر أن شركته تعتبر وكيلا لشركة kleinteck اللاتفية فى مصر والتى تعمل فى مجال تطوير أنظمة صيانة السكك الحديدية والمراقبة أيضا.

وأضاف أن الشركة اللاتفية اجتمعت مع ترانس آى تى التابعة لهيئة السكك الحديدية وعرضت عليها تطوير مجال تطوير برامج التشغيل والصيانة لرفع كفاءة الأسطول. وأضاف أن الشركة تمتلك إمكانيات فنية عالية تتضمن تركيب نظم مراقبة متطورة بداخل جرارات القطارات بحيث تعطى تقارير سريعة عن تجاوز السرعات المقررة من جانب قائدى القطارات. وذكر أن الأجهزة قادرة أيضا على تحذير قائدى القطارات من وجود مخاطر قد يتعرضون لها عند مسيرتهم على خطوط السكك الحديدية على سبيل المثال مثل وجود قطارات تعرضت لأعطال بشكل مفاجئ على نفس مسارهم مما يؤدى إلى وقوع تصادم بينهم.

ولفت إلى أن شركته قادرة على توفير أجهزة أتصال حديثه بحيث يتم التواصل بين قائدى القطارات لكى يتمكنوا من تحذير بعضهم البعض عند وجود مخاطر. وأضاف أن تلك الأنظمة قد تكون البديل الأمثل لعلاج مشكلات تعطل السيمافورات المسئولة عن إعطاء إشارات لقائدى القطارات بالتحرك أو التوقف. وذكر أنها قادرة على معالجة الإخطاء البشرية التى قد تحدث من عاملى أبراج الأشارة التى قد تساهم فى دخول قطار على نفس مسار الآخر.

وأكد أن تلك الأنظمة قادرة أيضا على وقف القطارات بشكل الكرتونى بدون تدخل من قائدها لتجنب وقوع الحوادث. ولفت إلى أن شركة ترانس آى تى طالبت بإجراء اختبارات كفاءة لتلك الأجهزة بهدف التأكد من كفاءة تلك المعدات.

وحول أنظمة الصيانة، أكد أن الشركة عرضت على ترانس آى تى ماكينة برامج الصيانة بحيث يتم تحديد مواعيد صيانة الجرارات والعربات بشكل إلكترونى. وأضاف أن تلك الأنظمة تعمل على تحديد احتياجات الورش من قطع الغيار بحيث يتم شراؤها وفقا للاحتياجات الفعلية فقط.

ولفت إلى أن الشركة نفذت مشروعات تطوير فى خطوط السكك الحديدية فى لاتفيا وكذلك فى ألمانيا وإسبانيا حيث تمتلك الشركة خبرة كبيرة فى ذلك المجال.