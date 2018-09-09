بيراميدز ينافس الزمالك على ضم عبدالله السعيد

دخل نادي بيراميدز في منافسة مع الزمالك من أجل التعاقد مع عبدالله السعيد صانع ألعاب أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" السعودية، أن الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم اللاعب في يناير، وأن رغبة عبدالله السعيد ستكون العامل الحاسم في تحديد وجهته.

وأضافت أن الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني لأهلي جدة، يرغب في التخلص من السعيد خلال فترة الإنتقالات المقبلة، وتعويضه بضم محترف آخر للفريق، ليصبح لاعب الأهلي السابق مرشح بقوة للعودة إلى الدوري المصري.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أكد أن الباب مفتوح أمام عبدالله السعيد من أجل الإنضمام إلى صفوف الفريق الأبيض في أي وقت "تابع التفاصيل"

يذكر أن السعيد لم يشارك في أي لقاء رسمي منذ وصوله إلى السعودية بقميص أهلي جدة، والمنضم إليه خلال الصيف الماضي من الأهلي.

جدير بالذكر أنه تم إستبعاد السعيد من قائمة أهلي جدة المشاركة بكأس العرب للأندية الأبطال، كذلك لم يتم استدعائه من قبل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الأول خلال مواجهة النيجر، والتي أنتهت بفوز الفراعنة 6-0 أمس السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 "تابع التفاصيل".