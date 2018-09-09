الصين تجلي مواطنيها العالقين بسبب إعصار وزلزال اليابان

بدأت خطوط تيانجين الجوية الصينية بتشغيل طائرة ركاب أكبر على خط طوكيو- تيانجين الجوي لإجلاء ركاب صينيين عالقين في مطارات يابانية في أعقاب الإعصار والزلزال اللذين ضربا اليابان مؤخرا.

وقالت خطوط تيانجين الجوية ومقرها بلدية تيانجين شمالي الصين –في بيان اليوم الأحد- إنها استبدلت الطائرة "إيه 320" بطائرة أكبر من طراز "إيه 330-200" للقيام بالرحلات الاعتيادية بين طوكيو-تيانجين يومي السبت والأحد، مشيرة إلى أنه اعتبارا من، غد الاثنين، وحتى 18 سبتمبر، سيتم تشغيل الطائرة "إيه 330-300" على خط طوكيو – تيانجين لنقل الركاب العالقين في اليابان.

يذكر أنه تم إغلاق مطار "نيو شيتوس" الياباني بالقرب من "سابورو" بعد وقوع زلزال قوي في محافظة هوكايدو شمالي اليابان يوم الثلاثاء، كما تم ايضا إغلاق مطار "كانساي" الدولي حيث وقع زلزال في أوساكا اليابانية، واحتشد المسافرون القادمون من الخارج في مطار "هانيدا" في طوكيو.