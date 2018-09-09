مهرجان فينيسيا السينمائي يعلن أسماء الفائزين بأبرز جوائزه

فاز فيلم «روما» للمخرج ألفونسو كوارون، من إنتاج شركة «نتيفليكس»، وهو قائم على سيرة ذاتية لطفولة المخرج في المكسيك، بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حسبما أعلنت لجنة التحكيم للمهرجان أمس السبت.



وهذا هو أول فيلم تنتجه شركة «نتيفليكس» يفوز بالأسد الذهبي. وفاز الفيلم، الذي تم تصويره بالأبيض والأسود على 20 فيلما آخر تنافست على تلك الجائزة.



ومن بين الأعمال السابقة لكوارون، فيلم «جرافيتي / جاذبية» الحائز على جائزة الأوسكار.



وتدور أحداث الفيلم حول قصة أسرة في المكسيك خلال سبيعنيات القرن الماضي مع تركيز خاص على الفتيات الصغيرات والعاملات بالبيوت.



وذهبت الجائزة الثانية في مهرجان فينيسيا، وهي جائزة لجنة التحكيم، إلى فيلم «فيفوريت / المفضل» ويتمثل فى دراما ذات طبيعة مفعمة بالحيوية للمخرج اليوناني يروجوس لانتيموس.



وفازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن أداء شخصية الملكة آن، في فيلم «فيفوريت».



وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى ويليم دافو لأدائه شخصية الرسام فنسنت فان جوخ في فيلم «آت إتيرنيتيز جيت / عند بوابة الخلود» للمخرج جوليان شنابيل.



وفاز الفرنسي جاك أوديار بجائزة أفضل مخرج عن فيلم «ذا سيسترز برازرز» وحصل الأخوان الأمريكيان إيثان وجويل كوين على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم «ذا بالاد أوف باستر سكراجز»، وهو أيضا من إنتاج نتيفليكس.



ويمثل هذا الإعلان اختتام مهرجان فينيسيا السينمائي لهذا العام - أقدم مهرجان في العالم، الذي تأسس في عام 1932 - وبدأت نسخته الحالية الخامسة والسبعون في 29 أغسطس.