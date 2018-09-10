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بالصور.. فرنسا تحتفل بكأس العالم أمام هولندا

الشروق
نشر فى : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 11:31 م | آخر تحديث : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 11:38 م

شهدت مباراة فرنسا وهولندا اليوم على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح فرنسا، احتفال "الديوك" بالتتويج بكأس العالم الذي حصده الفريق في شهر يوليو الماضي. (طالع التفاصيل)

فرنسا توجت باللقب بعد الفوز علي كرواتيا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو .

وجاء احتفالية الفرنسيين باللقب العالمي الثاني في تاريخهم على نفس الملعب الذي شهد حصدهم للقب المونديال لأول مرة عام 1998 حينما حققوا الانتصار على البرازيل في النهائي بنتيجة 3-0

 


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