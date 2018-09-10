شهدت مباراة فرنسا وهولندا اليوم على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح فرنسا، احتفال "الديوك" بالتتويج بكأس العالم الذي حصده الفريق في شهر يوليو الماضي. (طالع التفاصيل)

فرنسا توجت باللقب بعد الفوز علي كرواتيا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو .

وجاء احتفالية الفرنسيين باللقب العالمي الثاني في تاريخهم على نفس الملعب الذي شهد حصدهم للقب المونديال لأول مرة عام 1998 حينما حققوا الانتصار على البرازيل في النهائي بنتيجة 3-0

#FRAPBS L'Equipe de France célèbre sa victoire à la Coupe du Monde au Stade de France! CHAMPIONS DU MONDE ⭐⭐ pic.twitter.com/xBN3o2bJ0s — L'Actu Sport ⭐⭐ (@LActuSportFR) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

\ط\