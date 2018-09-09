«التضامن»: 550 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى من «سكن كريم»

قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للأشغال العامة، إن الوزارة بدأت في تنفيذ مبادرة «سكن كريم»، أواخر 2017، متابعًا أن المرحلة الأولى شملت 27 من القرى الأكثر احتياجًا موزعة داخل 17 مركزًا في 5 محافظات؛ المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أن تكلفة المرحلة الأولى للمبادرة بلغت 550 مليون جنيه، نجحت الوزارة في توفير نصف المبلغ عن طريق تخصيص 200 مليون من صندوق إعانة المؤسسات والجمعيات الأهلية، و25 مليون من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.



وأشار إلى دعم وزارة الأوقاف لتلك المبادرة من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع «التضامن»، لتخصيص 100 مليون جنيه، لاستكمال أعمال المرحلة الأولى، مستطردًا أن عددًا من الجمعيات الأهلية تعاون في تمويل أجزاء من المبادرة.



وأوضح: «بدأنا في المناطق المقرر العمل فيها بتمويل 80% من وزارة التضامن الاجتماعي و20% من المؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة»، مضيفًا أن وزارة التخطيط شاركت في تغطية أجزاء من القرى المستهدفة للمرحلة الأولى.