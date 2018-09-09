رئيس الوزراء : خط القطار الكهربائي بمساره ومنشآته ومرافقه من أعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الأحد قراراً ينص على اعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي بمساره وجميع منشآته ومرافقه من أعمال المنفعة العامة.

ويقع خط القطار الكهربائي بنطاق محافظات القاهرة ، القليوبية ، الشرقية من منطقة الهايكستب بمدينة السلام مروراً بمدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والروبيكى والعاشر من رمضان والعبور الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وامتداده وصولاً إلى محطة سكك حديد بلبيس.

ويشير القرار في مادته الأولى إلى أن هذه الأراضي ملك وزارتي الدفاع والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبعضها ملكيات خاصة والمبينة بياناتها بالمذكرة المعنية والرسم التخطيطي ذات الصلة وكذلك أي أراض أو منشآت أخرى يحتاجها المشروع.