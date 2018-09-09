فرمان أجيري ينصر صلاح ضد تريزيجيه

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استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي، خافيير أجيري، على ترتيب اللاعبين في تسديد ركلات الجزاء طوال توليه مسؤولية الفراعنة.

وتقرر أن يكون محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رقم 1 في تسديد ركلات الجزاء، يليه محمد النني لاعب وسط آرسنال.

وقال هاني رمزي المدرب العام للمنتخب: "رقم 3 يتحدد حسب الحالة الفنية للاعب في المباراة".

وكشف رمزي خلال تصريحات تليفزيونية: "لقد سدد صلاح ركلة الجزاء الثانية أمام النيجر بتعليمات من المدير الفني، لاستعادة ثقته بنفسه بعد إضاعة الركلة الأولى".

وأتم مدرب المنتخب: "نعلم إمكانيات محمد صلاح، وبالتأكيد ركلة الجزاء التي سجلها في مرمى الكونغو وتأهلنا بها لكأس العالم كانت في ظروف أصعب كثيرًا".

وتسببت ركلة الجزاء الثانية أمام النيجر في مشادة كلامية بسيطة بين صلاح وزميله محمود حسن تريزيجيه الذي أراد تسديد الركلة قبل تدخل أجيري ومعاونيه.