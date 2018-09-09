شددت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية المكون الإعلامي لمبادرة «2 كفاية»، التي أطلقتها وزارة التضامن منذ فترة للحد من الزيادة السكانية.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على فضائية «ten»، مساء الأحد، إن «وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت اليوم تنويهات طالبت من خلالها وسائل الإعلام بالمساعدة في الترويج للمبادرة»، موضحة: «سوف نعمل بالوسائل التقليدية مثل الراديو والإذاعة».

وأضافت «سنعمل أيضًا بالوسائل غير التقليدية مثل طرق الأبواب، ومراكز الشباب، والتجمعات في المترو والقطارات، وسنقوم بتعليق بوسترات الحملة على التوك توك في القرى؛ للتوعية بخطورة الزيادة السكانية»، مشددة على ضرورة الاهتمام بمناقشة هذه القضية وأسبابها وأضرارها.

وناشدت وسائل الإعلام بمناقشة كافة الأفكار المرتبطة بالزيادة السكانية مثل: «ربط الزوج بالأطفال، والرغبة في إنجاب الذكور بحجة أن البنت ليست سند، وسباق السلايف، والتأثير السلبي لأسرتي الزوج والزوجة».

وأشارت إلى الآثار السلبية المترتبة على الزيادة السكانية، مثل انهيار صحة الأم، وتدهور الحالة الاقتصادية للأسرة، والانفجار السكاني الذي يؤثر على كافة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلنت الدكتورة غادة والي، اليوم الأحد، إطلاق الحملة الإعلامية التمهيدية لمبادرة «2 كفاية»، للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.