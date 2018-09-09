وزير التعليم: نسعي لتخريج جيل لا يخشي الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نسعي لتخريج جيل جديد "لا يخشي الامتحانات والدرجات" وهذا هو الهدف من النظام التعليمي الجديد.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالوزارة أن هدف النظام الجديد تنمية مهارات الطالب وترميم النظام القديم الذي يقوم علي الانتقال الي الفهم، وهذا يتحقق من خلال تغيير نظم الامتحانات.

وتابع شوقي أن هذا الأمر سيتحقق من خلال المدارس الحكومية المجانية، وذلك حتي لا يضطر ولي الأمر الي دفع أموال لتعليم أطفاله.

وأشار شوقي الي أنه بالاضافة الي النظام الجديد للتعليم نعمل علي تحسين النظام القديم وهو ما نطلق عليه ترميم النظام القديم بداية من الصف الثاني الابتدائي لينتقلوا من الحفظ والتلقين الي الفهم.