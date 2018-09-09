«الوزراء» عن كتاب «التحدي والإنجاز»: كشف حساب لولاية السيسي الأولى

كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الهدف من كتاب «مصر: التحدي والإنجاز»، الذي وثق من خلاله ما تحقق في الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «أحلام مواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن «هذا الكتاب يعتبر بمثابة كشف حساب للولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لشرح ما تم من إنجازات بلغة الأرقام»، موضحًا: «الأرقام أكثر دقة للتعبير عن الإنجازات من الكلام».



وأشار إلى ما تم إنجازه خلال الولاية الأولى لـ«السيسي»، من مشروعات في كل القطاعات، وإعادة تشكيل خارطة مصر التنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة سواء كانت في الإسكان أو الصحة أو الكهرباء أو النقل.



وأضاف أنه «هذا الكتاب من الممكن وأن يكون بمثابة قاعدة، تستطيع الدولة من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج».



وأعلن مجلس الوزراء عن توثيق ما تم خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كتاب تحت عنوان «مصر: التحدي والإنجاز».



