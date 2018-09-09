وزير الأوقاف يقرر تكريم مقاول قبطي تبرع بمبلغ 200 ألف جنيه لبناء مسجد

تتواصل مديرية أوقاف المنيا، برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل الوازة، مع مايكل عاطف منير، مقاول مسيحي، تبرع بمبلغ 200 ألف جنيه، لبناء مسجد بمنطقة المطاهرة، وذلك لتكريمه تنفيذًا لتوجيهات الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، تأكيدًا لأواصر الوحدة الوطنية والنسيج الوطنى الفريد.

وكان اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا، أكد أن المواطن مايكل عاطف، تبرع بمبلغ 200 ألف جنيه؛ لبناء مسجد داخل المجمع السكنى بالمطاهرة جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى قيامه أعمال الحفر والزلط والرمل لخدمة سكان عمارات هذا المشروع العملاق، تعزيزاً لروح التآخى والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

يذكر أن المواطن مايكل عاطف منير، هو صاحب شركة مقاولات، وهو أحد المقاولين القائمين، على تنفيذ مشروع المجمع السكنى بالمطاهرة جنوب غرب مدينة المنيا، ونجل أحد شهداء حادث دير الأنبا صموئيل، وكان قد أعلن تبرعه بمبلغ 100 الف جنيه، مناصفة لبناء مسجد وكنيسة، والمبلغ قيمة تعويض حصل علية من مديرية التضامن حينما تم صرفه لضحايا حادث هجوم الدير.