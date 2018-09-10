«الأوقاف»: مقاول قبطي يتبرع بـ200 ألف جنيه لبناء مسجد في المنيا

أعلن الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا، عن تبرع مقاول قبطي يُدعى مايكل عاطف منير، بمبلغ 200 لبناء مسجد في المنيا.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يعرض على فضائية «ten»، مساء الأحد، إن «هذا المبدأ الذي تعامل به المقاول القبطي يؤكد على قوة الوحدة الوطنية، وأنه لا يوجد فتنة طائفية بمصر».

وأضاف «عندما تواصلت مع المقاول لتقديم الشكر له، قال لي إنه يرد جزء من الجميل، باعتبار أن المسلمين سبقوا وأن شاركوا في بناء الكنائس»، متابعًا: «مثل هذه المواقف تزيد الشعب قوة وصلابة».