وزير النقل: الخط الثالث لمترو الأنفاق الأطول في الشرق الأوسط

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن الخط الثالث لمترو الأنفاق يبلغ 47.5 كيلو مترًا، ويعد الخط الأطول في الشرق الأوسط، متابعًا أن تكلفة المشروع 8.5 مليار جنيه.



وأضاف وزير النقل في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس السبت، أنه سيتم مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في عربات الخط الثالث، متابعًا أن الوزارة خصصت 65 فدانًا لإنشاء ورش إصلاح عربات مترو الأنفاق.



وأوضح أن محطة الشهيد هشام بركات تعد أول محطة علوية في المحطات الجديدة للخط الثالث لمتروالأنفاق، ومحطة المستشار عدلي منصور، مزدوجة وتعتبر نهاية الخط الثالث، لافتًا إلى التعاقد على 84 ماكينة للتذاكر الأتوماتيكية بالخط الأول والثاني.



وتابع أن تكلفة تطوير محطة المرج الجديدة 100 مليون جنيه، وسيتم تشغيلها الفعلي في فبراير المقبل، متابعًا: «تطوير المحطة يحتاج إلى 5 أشهر، وقرار إغلاقها كان الأصعب للوزارة، وسيتم توفير مصاعد كهربائية بجميع خطوط مترو الأنفاق».



وذكر أن هناك 4200 مواطن سجلوا في تطبيق الحصول على تذاكر مترو الأنفاق باستخدام الانترنت، وتابع: «تقارير التنافسية الأولية أكدت تحسن مركز مصر في شبكات الطرق، ورصدنا 42 مليار جنيه لتطوير 1100 كيلو طرق و8 محاور على النيل».