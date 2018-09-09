المغرب تعبر مالاوي والكاميرون تتعادل مع جزر القمر في التصفيات الافريقية

تصدر المنتخب الكاميروني المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا لكرة القدم 2019 بعد تعادله مع مضيفه جزر القمر 1/ 1 يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.



وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فازت المغرب على ضيفتها مالاوي 3 /صفر.



وعلى ملعب سعيد محمد الشيخ تقدم الفاردو بن محمد بهدف لجزر القمر في الدقيقة 15 ولكن ستيفان باهوكين أدرك التعادل للكاميرون قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.



ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية مقابل نقطة واحدة لجزر القمر في المركز الأخير.



وحقق منتخب المغرب فوزه الأول ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف امام منتخب مالاوي صاحب المركز الثالث.



وجاءت الأهداف الثلاثة للمنتخب المغربي بتوقيع حكيم زيياش ويوسف النصيري بواقع هدفين في الدقائق الثالثة و42 و78.



وتم تقسيم المنتخبات الـ48 المشاركة في التصفيات إلى 12 مجموعة، بواقع أربع منتخبات في المجموعة الواحدة، حيث يتأهل بطل كل مجموعة للنهائيات لينضم إلى صاحب الأرض منتخب الكاميرون، الذي يصعد مباشرة للبطولة بغض النظر عن نتائجه في التصفيات.



وستكون الـ11 مقعدا الآخرين من نصيب أفضل 11 منتخبا من بين المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في المجموعات الـ12.



في حال احتل منتخب الكاميرون المركز الأول أو الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات، سيتأهل معه فريق واحد من هذه المجموعة للنهائيات، كما سيصعد باقي المنتخبات الـ11 التي حصلت على المركز الثاني في المجموعات الأخرى.



أما في حال احتلاله المركز الثالث أو الرابع، فإن متصدر المجموعة سيتأهل مباشرة فيما سيدخل صاحب المركز الثاني في الصراع على المقاعد التي تحجزها أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثاني.