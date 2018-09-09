رنيم الوليلي تحصد بطولة «مورجان» الدولية للإسكواش

حصدت رنيم الوليلي، لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، لقب بطولة "مورجان" الدولية ، والمقامة حاليًا في الصين، وذلك بعد تغلبها علي الفرنسية كاميل سيرم في نهائي البطولة بنتيجة ثلاث أشواط مقابل واحد.

وفازت الوليلي، المصنفة الثانية عالميًا ، على سيرم في المباراة النهائية بنتيجة ، (11-5، 11-8، 11-6، 11-5)، في المبارة التي امتدت 41 دقيقة.

توجت رنيم ببطولة الصين المفتوحة التي تعد أول بطولات الموسم الجديد بلعبة الإسكواش قبل بداية جميع البطولات الكبيرة.

وكانت الوليلي، صعدت لنهائي البطولة، بعد التغلب على زميلتها نور الطيب في نصف نهائي ، بنتيجة ثلاث أشواط مقابل شوط وحيد ، (11-4، 7-11،11-8، 11-8).

وتسعى رنيم لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي للإسكواش مرة أخرى، على حساب نور الشربيني بعد تقليل فارق النقاط بينها حيث تمتلك الوليلي 15155 نقطة، فيما تحتل المصنفة الأولى 18030 نقطة.

وحققت رنيم بذلك لقب بطولة الصين المفتوحة للمرة الثانية في تاريخها بعدما حققت اللقب من قبل في 2015.

وكانت نور الشربيني هي حاملة لقب النسخة الأخيرة بالفوز على زميلتها نوران جوهر في المباراة النهائية.

وتستعد رنيم الوليلي للانضمام إلى منتخب السيدات للمشاركة ببطولة العالم "فرق" المقرر إقامتها بالصين من 11 إلى 16 من الشهر الجاري.