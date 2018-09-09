  روبسون : يونايتد كان في حاجة لخدمات أفضل لاعب في العالم  

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أكد الإنجليزي براين روبسون أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي على احتياج مان يونايتد للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم الجاري، الذي شهد بداية متواضعة للشياطين الحمر في البريميرليج.

وقال روبسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية: "وجود رونالدو في تشكيلة مورينيو هذا الموسم كان سيعطي دفعة قوية للفريق، في المنافسة على سباق لقب الدوري".

وأضاف: "لقد فوجئت برحيل رونالدو إلي يوفنتوس مطلع الانتقالات الصيفية الحالية، وعدم استمراره في ريال مدريد الإسباني، أو العودة إلي مانشستر يونايتد".

وتطرق أسطورة الشياطين الحمر في تصريحاته إلي الحديث حول مكانية مان يونايتد إحراز لقب البريميرليج قائلا: "تقديم مانشستر مردود فني متواضع خلال الـ4 جولات الأولى بالدوري لا يعد مقياسا على عدم منافسته على اللقب، فهذا يشبه ما حدث خلال موسم 1992-1993، والذي توج به الفريق بلقب الدوري".

وانتقل صاروخ ماديرا إلي صفوف البيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه لم يستطيع التسجيل في أول ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي مع فريقه. (طالع التفاصيل)

وانضم الدون إلي القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين الماضي بجانب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني. (طالع التفاصيل)