وزير التعليم: تعاقدنا علي 708 تابلت مع شركة سامسونج

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية الي أن اختراع التكنولوجيا في المدارس متمثلة في التابلت تساعد للوصول المحتوي الرقمي من خلال بنك المعرفة، وتنفيذ الامتحانات بشفافية مطلقة لتصل الامتحان من الوزارة للطالب مباشرة.

ولفت شوقي إلى أنه عند الإعلان من قبل عن تطبيق البوكلت علي الثانوية العامة خاف أولياء الأمور وطالبوا بالغاؤه، فمن المتوقع أن يكون هناك تخوف من النظام الجديد للثانوية، مؤكدا أنه لن نحتسب اَي درجات هذا العام لطلاب الصف الأول الثانوي.

وقال الوزير خلال المؤتمر تعاقدنا علي 708 ألف تابلت من شركة سامسونج تصل تباعا خلال سبتمبر وأكتوبر، وأن الشبكات الداخلية تعاقدنا مع 65 شركة آي تي لتغطية المدارس وهذا يسير بالتوازي مع الالياف الضوئية وتوزيع التابلت.