قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الطالب يعتبر حرًا فيما يرتديه من الملابس داخل الحرم الجامعي، لكن هذه الحرية يجب أن تكون مسؤولة، موضحًا أن ملابس طلبة الجامعة ينبغي أن تكون لائقة بالحرم الجامعي، وتتفق مع قيم المجتمع المصري وعاداته وتقاليده.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الأحد، أن هناك تعليمات لأفراد أمن الجامعة، بمنع دخول أي طالب بملابس مخالفة، سواء بنطلون ممزق أو ملابس شفافة أو شورت، متابعًا: «لازم يرتدي ملابس لائقة وتتفق مع القيم الجامعية الأصيلة، لأن حرم الجامعة الهدف منه التعليم وإمداد المعرفة».



وذكر أيضًا أنه سيتم منع الطلاب الذين يتقلدون السلاسل في الرقبة، إذا كانت واضحة للنظر، مشيرًا كذلك إلى منع الطلاب الذي يرتدون «الحظاظات» في اليد بشكل مبالغ فيه.



وأوضح أن هدف الجامعة هو تطوير القيم الشخصية والاجتماعية لدى طلاب الجامعة، بما ينعكس على المجتمع كله، معقبًا كذلك أنه سيتم منع أولئك الطلاب أصحاب قصات الشعر الملفتة للنظر.



وبالنسبة للطالبات، فأردف أنه على الطالبة أن تختار ملابسها كي تكون لائقة بالحرم الجامعي، وتتفق مع قيم المجتمع، مضيفًا: «المهم إنها تكون لائقة، لأنها جاية الجامعة عشان تتعلم وتمارس الأنشطة الطلابية».



