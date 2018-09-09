توأمة بين الجونة ولوزيرن السويسري

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وقع نادي الجونة اتفاقية توأمة مع نظيره لوزيرن السويسري للتعاون في اتجاهات عديدة، من تبادل خبرات وتطوير المدربين وأسلوب التدريب في مصر.

وشملت أوجه التعاون، استضافة لوزيرن لمدربي الفريق الأول وفريق الناشئين لقضاء فترات معايشة في سويسرا لاكتساب الخبرات.

وكذلك استضافة خبراء من لوزيرن لعقد محاضرات وورش عمل لتطوير المدربين وأسلوب التدريب في مصر، وإرسال الكوادر الإدارية بنادي الجونة إلى سويسرا للاستفادة من خبراتهم في المجال الإداري.

وأخيرًا تتيح هذه الشراكة الفرصة أمام الجونة لاستضافة كشافة نادي لوزيرن بشكل دوري طوال الموسم للتنقيب عن المواهب في قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول.