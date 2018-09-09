الحكومة الكورية الجنوبية تبحث سبل وقف انتشار فيروس «كورونا»

تعقد الحكومة الكورية الجنوبية اجتماعًا طارئًا، اليوم الأحد؛ لمناقشة إجراءات وقف انتشار مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «فيروس كورونا»، بعد اكتشاف أول حالة إصابة في البلاد منذ 3 سنوات.

وأكدت السلطات الصحية، أمس السبت، إصابة رجل يبلغ من العمر 61 عاما بالعدوى الفيروسية بعد عودته من رحلة عمل في الكويت عبر دبي في الإمارات العربية المتحدة، في أول ظهور للمرض منذ عام 2015.

وسيترأس رئيس الوزراء، لي ناك يون، اجتماع اليوم الأحد، الذي سيشمل أيضا وزير الصحة، ووزير الداخلية، ورئيس المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومسؤولو المستشفيات والخبراء المختصون لمناقشة سبل منع الفيروس من الانتشار.

يذكر أن أول حالة اصابة بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية ظهرت في مايو عام 2015، حيث توفى 38 شخصا جراء تفشي الفيروس، بعد أن أصيب به 186 شخصا وتم وضع أكثر من 16 ألف شخص في الحجر الصحي، وفقا لوكالة أنباء «يونهاب».

كما أضر الفيروس بالنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية ولاسيما في قطاع السياحة حيث انخفض حينها عدد السياح القادمين إلى كوريا الجنوبية بشكل ملحوظ.