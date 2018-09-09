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بسنت فهمي: تطوير المعاملات المالية غير النقدية يعزز الشمول المالي

بسنت فهمي
بسنت فهمي
إيفون مدحت 
نشر فى : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 5:31 ص | آخر تحديث : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 5:31 ص
علقت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، قائلة إنه سيشكل نقلة كبيرة في صرف المدفوعات، والمستثمرون الأجانب سيشعرون بأهميته بشكل أكبر. 

وأوضحت عضو «اقتصادية النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس السبت، أن تطوير المعاملات المالية يعزز إتمام عملية الشمول المالي بشكل أكثر حرفية ومهنية، ويحسن من نظرة العالم لمصر.

وأضافت أن الاتجاه نحو بطاقات الدفع وتقليل الاعتماد على الأوراق المالية، له مزايا أمنية، تتمثل في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل العمليات غير المشروعة، ذلك بالإضافة إلى القضاء على التهرب الضريبي، وتخفيض تكلفة إعادة طبع النقد.

واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أمس السبت، مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وآخر مستجدات خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ترأسه الاجتماع الثالث للمجلس القومي للمدفوعات.

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