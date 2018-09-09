علق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، على تزايد حالات الانتحار في محطات مترو الأنفاق خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «أغلب حالات الانتحار نتيجة مشكلات مجتمعية ولا علاقة للمترو بها».



وقال وزير النقل في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن الشعب المصري متدين بطبعه، والدين في مصر وسطي ويجب التغلب على هذه المشاكل، موضحًا أنه يشعر بالألم لكل حالة انتحار حدثت في الفترة الأخيرة.



وأعرب عن قلقة جراء تزايد حالات الانتحار في محطات مترو الأنفاق، متابعًا: «مهما كانت الضغوط إحنا شعب مؤمن بالله، ومصر مميزة عن باقي الأمم بالدين والمسيح اختار مصر ليأمن فيها، وحالات الانتحار تحدث في جميع دول العالم».



وأكد على مراقبة جميع محطات مترو الأنفاق بالكاميرات، فضلًا عن الصيانة الدورية للتأكد من سلامتها، متابعًا أن حالات الانتحار فردية وليست ظاهرة في المجتمع المصري.



