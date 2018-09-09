الأحد 9 سبتمبر 2018 7:25 م القاهرة القاهرة 31.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

في رأيك من الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم؟
النتـائـج تصويت

«التموين»: تسجيل 974 ألف مولود على 598 بطاقة تموينية حتى الأربعاء الماضي

وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي
وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي
إسلام جابر
نشر فى : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 6:43 م | آخر تحديث : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 6:43 م

استعرض وزير التموين، د. علي المصيلحي، تقريرا يتضمن أعداد المواليد الجدد التي تم تسجيلها على البطاقات التموين حتى يوم الأربعاء الماضي.

وتضمن التقرير، أن أكثر من 598 ألف بطاقة تم تسجيل طلب إضافة مواليد عليها، بإجمالي 974 ألف مولود تم تسجيلهم، وذلك من خلال 1395 مكتب تموين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد «المصيلحى»،، في بيان للوزارة، الأحد، على استمرار مكاتب التموين في تلقى وتقديم كافة الخدمات والطلبات التموينية الأخرى بخلاف إضافة المواليد، حيث قامت مكاتب التموين بتنفيذ ما يقرب من 978 ألف طلب ما بين إضافة مواليد وبدل فاقد وتالف وفصل اجتماعي وخصم وإضافة أفراد ونقل بطاقة من محافظة لأخرى، وإيقاف بطاقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك