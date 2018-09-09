«التموين»: تسجيل 974 ألف مولود على 598 بطاقة تموينية حتى الأربعاء الماضي

استعرض وزير التموين، د. علي المصيلحي، تقريرا يتضمن أعداد المواليد الجدد التي تم تسجيلها على البطاقات التموين حتى يوم الأربعاء الماضي.

وتضمن التقرير، أن أكثر من 598 ألف بطاقة تم تسجيل طلب إضافة مواليد عليها، بإجمالي 974 ألف مولود تم تسجيلهم، وذلك من خلال 1395 مكتب تموين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد «المصيلحى»،، في بيان للوزارة، الأحد، على استمرار مكاتب التموين في تلقى وتقديم كافة الخدمات والطلبات التموينية الأخرى بخلاف إضافة المواليد، حيث قامت مكاتب التموين بتنفيذ ما يقرب من 978 ألف طلب ما بين إضافة مواليد وبدل فاقد وتالف وفصل اجتماعي وخصم وإضافة أفراد ونقل بطاقة من محافظة لأخرى، وإيقاف بطاقة.