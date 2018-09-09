جيرو ينهي 807 دقائق خصام تهديفي مع الديوك

أحرز الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي هدفًا مع منتخب بلاده في المباراة التي جمعت المنتخب الفرنسي بنظيره الهولندي ضمن منافسات بطولة الأمم الأوربية والتي انتهت لصالح الديوك بنتيجة 2-1، حيث أنه الأول له منذ 807 دقائق مع منتخب بلاده.

وأصبح جيرو بعد الهدف الذي سجله في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، رابع هداف في قائمة هدافي المنتخب الفرنسي بـ32 هدفا، بعد تيري هنري بـ51 هدفا وميشيل بلاتيني بـ41 هدفا وديفيد تريزيجيه برصيد 34 هدفا.

وفشل جيرو في هز الشباك مع منتخب فرنسا خلال كأس العالم بروسيا، حيث لم يسدد لاعب تشيلسي سوى تسديدة واحدة علي مرمى الفرق المنافسة خلال المونديال.