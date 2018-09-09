استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة

استشهد شاب فلسطيني في الثلاثينات من عمره متأثرا بجروح أصيب بها، اليوم /الأحد/، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة جباليا الحدودية شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب اقترب من السياج الحدودي في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابته وبقي ينزف في المكان دون أن تسمح قوات الاحتلال لمركبات الإسعاف من الوصول إليه وإنقاذ حياته، قبل أن تعتقله ويُعلن عن استشهاده.

وباستشهاد الشاب ترتفع حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال في المناطق الحدودية الشرقية من قطاع غزة، منذ الثلاثين من مارس الماضي إلى 175 شهيداً.

وفي السياق ذاته أكدت (وفا) أن قوات الاحتلال قامت أيضا باعتقال 3 فلسطينيين خلال محاولة اجتياز السياج.