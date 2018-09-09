عبر أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني على النيجر بسداسية نظيفة ، ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

وقال ميدو في مداخلة تليفونية على قناة "بيراميدز" أن الفوز الكبير يعتبر بداية جيدة للمنتخب، لكنه خادع ليس فقط لضعف المنافس، ولكن لأن أسلوب لعب النيجر في الشوط الأول هو الذي سمح للفراعنة بفرض سيطرتهم حتى النهاية.

لكن نجم أياكس أمستردام ومارسيليا السابق عاد ليؤكد أن ملامح أسلوب أجيري ظهرت إلى حد ما في المباراة، حيث قال ميدو إن المدرب المكسيكي يلعب بطريقة مختلفة ومتنوعة تعطي الحرية للاعبين، موضحًا: "أجيري بدأ اللقاء بخطة 4-3-3، تتحول إلى 3-4-2-1 عند الهجوم".

وهنأ ميدو لاعبه السابق في الإسماعيلي باهر المحمدي على مشاركته الأولى مع منتخب مصر، حيث كان أول من اهتم بموهبته منذ 3 سنوات حينما ضمه إلى الزمالك قادمًا من الإسماعيلي.

وقال ميدو: "تعاقدت مع المحمدي للزمالك مقابل 250 ألف جنيه فقط، وبخيار الشراء مقابل 500 ألف جنيه، لكن هناك من تحدث مع مرتضى منصور رئيس النادي وأقنعه بأن المحمدي لا يصلح للعب في النادي".

وأضاف: "هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين أقنعوا مرتضى بأن إبراهيم صلاح وأحمد جعفر لابد أن يعودا للزمالك، وهم أيضًا من أقنعوه بأن مؤمن زكريا لا يصلح للعب في النادي، على الرغم من اتفاقي وقتها مع رئيس إنبي على شراء اللاعب نهائيًا مقابل مليون جنيه فقط".

ووصف ميدو المحمدي بأنه لاعب شجاع لأنه لم يفقد ثقته في نفسه، وعمل جاهدًا على تطوير مستواه إلى أن وصل إلى المنتخب الوطني.

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا أن توقيت المباراة كان صعبًا للغاية رغم سهولتها على أرض الملعب، لكن النتيجة ساهمت في إعادة الثقة للاعبين والجماهير.

وفاز منتخب مصر على النيجر بستة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم افريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون في صيف 2019.