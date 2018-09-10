نجم نابولي هدف ريال مدريد في الشتاء

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يرغب ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لموقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن زيلينسكي مستهدف من قبل ريال مدريد، بالرغم من تجديد تعاقده مع نابولي.

وأضافت الصحيفة أن نابولي سيقاتل من أجل بقاء لاعبه الذي يعد أحد أهم أعمدة الفريق الإيطالي في السنتين الماضيتين، مشيرة إلى أن المشكلة التي ستواجه ريال مدريد هي قيمة فسخ عقد اللاعب صاحب الـ24 عاما الكبيرة التي وصلت إلي 64 مليون يورو.

تألق زيلينسكي جعله مطمع للعديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

وسجل اللاعب البولندي مع منتخب بلاده هدفا في مرمي المنتخب الإيطالي، في أولى مباريات الفريقين في دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.