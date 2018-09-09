«مسافرون» تطالب بزيادة الرحلات بين القاهرة وبكين والاهتمام بالسياحة الثقافية

• عاطف عبداللطيف: 300 ألف سائح صينى زاروا مصر العام الماضى.. ونستهدف جذب أكثر من مليون



قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى انتهت مؤخرا اكتسبت أهمية كبرى فى هذا التوقيت خاصة بعد أن قطعت مصر شوطا طويلا من برنامج الاصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب رءوس أموال جديدة وتمتع مصر بحالة كبيرة من الاستقرار الامنى والسياسى والاقتصادى والسياحى.

وأكد عاطف عبداللطيف فى تصريحات صحفية أن زيارة الرئيس السيسى للصين ثانى أكبر اقتصاد على مستوى العالم هذه المرة والتى تعد الخامسة منذ عام 2014 ستساهم فى مضاعفة أعداد السائحين الوافدين لمصر كما ستساهم فى زيادة فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين بالإضافة إلى نقل صورة ممتازة عن مصر لدول شرق آسيا الذين يسيرون على نهج الصين فى فتح علاقات تعاون تجارية واستثمارية وسياحية مع مصر.

أوضح أن السياحة الصينية الوافدة لمصر تزداد يوما بعد الآخر خاصة السياحة الكلاسيكية والثقافية لمدن أسوان والأقصر والجيزة والقاهرة لأن الصينيين من عشاق الحضارة الفرعونية ويدركون قيمتها جيدا لأنهم أصحاب حضارة عظيمة أيضا هذا فضلا عن أن الزيارات المتبادلة بين رئيسى البلدين تسلط الضوء على مصر من خلال وسائل الاعلام الصينية والمصرية والعالمية وكذلك دعوة الرئيس السيسى للأصدقاء الصينيين بزيارة مصر والعمل على عودة طريق الحرير من جديد كل هذا سيكون له دور عظيم فى تنشيط السياحة.

وذكر عاطف أن وكالة الأنباء الصينية شينجوا سلطت الضوء على الحضارة المصرية القديمة، قائلا إن مصر أصبحت مقصدا سياحيا للأسر الصينية مع حلول الاجازة الصيفية.

وطالب رئيس جمعية مسافرون للسياحة بضرورة زيادة رحلات الطيران الشارتر بين الاقصر واسوان والصين بخلاف الطيران المنتظم وعودة إحياء رحلات النايل كروز بين القاهرة والاقصر واسوان من جديد لأن عشاق السياحة الكلاسيكية يفضلون هذه النوعية من البرامج مع ضرورة حل بعض المشاكل البسيطة التى تواجه منظمى الرحلات بالأقصر واسوان مثل إلغاء فكرة الحجز المسبق من الآثار لمدة عام لزيارة بعض المناطق الأثرية لأن هذا يؤثر بالسلب على السياحة وضرورة الانتهاء من طريق الكباش فى الاقصر بأسرع وقت واستخدام الطرق والمحاور الجديدة التى تربط بين الاقصر واسوان وقنا كبديل للطريق الزراعى الصعب الذى لم يعد مناسبا الآن لمرور السائحين عليه.

ونوه عاطف عبداللطيف إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن السياحة الصينية لمصر ستكون من ضمن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر حيث بلغ عدد السائحين الصينيين الذين زاروا مصر أكثر من 300 ألف سائح فى العام الماضى ومن المنتظر أن يزداد معدل السياحة الصينية فى هذا العام بنسبة أكبر حيث إن المستهدف أكثر من مليون سائح سنويا من الصين.