رئيس سموحة : مدبولي خارج حساباتنا في الانتقالات الشتوية

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أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة أن لاعب الزمالك أحمد مدبولي خارج حسابات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عامر اليوم الأحد إن لاعب الزمالك ليس على رادار سموحة نهائيا، ولا توجد أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة لضمه.

و أشار إلى أن نادي سموحة لن يستغني عن أي لاعب نهائيا في يناير القادم خلال الانتقالات الشتوية تحت أي ظرف من الظروف، ومهما كانت الإغراءات المالية.

يذكر أن أحمد مدبولي يعاني من قلة المشاركة مع الزمالك خلال الموسم الجاري تحت قيادة المدير الفني السويسري الجديد كريستيان جروس.