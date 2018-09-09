«سوني» تعتزم التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة كليا بحلول عام 2040

تعتزم شركة سوني اليابانية تحويل جميع احتياجاتها من الطاقة إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، حسبما ذكرت صحيفة «نيكي» نقلا عن مسؤولين تنفيذيين لم تكشف عن هويتهم.

وتسعى شركة صناعة الإلكترونيات إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30% من 7% حاليا بحلول عام 2030 في مكاتبها ومصانعها العالمية التي يبلغ عددها 111، وفقا للصحيفة.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلا عن الصحيفة، أن «سوني» قالت إن القرار سيساعد على زيادة قيمة الشركة، بعد أن بات الكثير من المستثمرين والشركات يفضلون الارتباط بالشركات الصديقة للبيئة.

وأضافت الصحيفة، أن الشركة سوف تستخدم الألواح الشمسية عالية الكفاءة على أسطح المصانع لتوليد الطاقة.