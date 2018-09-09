رجاء الجداوي توجة رسالة شكر لمن هنأها بعيد ميلادها

وجهت الفنانة رجاء الجداوي رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها الثمانين.

ونشرت الجداوي عبر حسابها بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو، وقالت:" لم أجد كلمات تعبر عن شكرى وامتنانى وسعاتى بالكلمات الرقيقة، وعمرى ما كنت أتوقع كل هذا الكم من الحب، الحقيقة ربنا كرمنى بحبكم أنا سعيدة جدا بوجودكم فى حياتى، متشكرة أوى، عن الكلمات الحلوة اللى انتم أسعدتوا قلبى بها".

وتابعت: "80 سنة 90 سنة مش هو ده المهم، المهم لغاية ما نموت نحب بعض، مايبقاش فى قلوبنا أى مكان لأى كراهية أو ضغينة".

كما قدمت "رجاء" الشكر لمن سخر من احتفالها بعيد ميلاها، اتمني لما تكونوا في سني تكونوا متسامحين".