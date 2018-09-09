عودة طائرة رحلة «أستراليا-لندن» بعد ساعتين من الإقلاع بسبب «راكب مزعج»

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأحد، أن طائرة رحلة جوية مباشرة من مدينة بيرث الأسترالية إلى لندن اضطرت إلى العودة إلى المطار بعد ساعتين من الإقلاع بسبب «راكب مزعج».

وبعد عودة الطائرة «بوينج 787-9 دريملاينر» في رحلتها رقم «كيو إف 9» التابعة لشركة «كانتاس» الأسترالية للطيران، إلى بيرث مساء أمس السبت، وضعت الشرطة الأصفاد في يديه وقناعا على وجهه.

وقال بعض ركاب الرحلة لمحطة «إيه بي سي» التليفزيونية، وقد وقفوا في طابور استعدادا لرحلة معدلة إلى لندن، إن الراكب تصرف على نحو غريب على متن الطائرة، حيث حبس نفسه داخل دورة المياه لأكثر من ساعة، بعد وقت قليل من الإقلاع.

وعندما خرج أخيرا من دورة المياه، أخذ يصرخ في وجه باقي الركاب، وبدأ يتصرف وكأنه يتأهب لخوض مباراة في الملاكمة.

تعد الرحلة من بيرث إلى لندن من أطول الرحلات الدولية في العالم حيث تستغرق حوالي 17 ساعة.

وأوضحت راكبة تدعى كريستين كولي أن أفراد طاقم الطائرة طلبوا المساعدة من عدد من الركاب لتهدئة الرجل. وقالت: «لقد طلبوا العون من الرجال، وقام ركاب بالفعل بمساعدتهم. وقد عرفت أنه تم تقييده ووضعه في مؤخرة الطائرة».

وأضافت: «اعتقد أن الأمر كان مرعبا لبعض الركاب، فقد أصيب راكب إلى جانبي بحالة هياج واضطراب. ولكني اعتقد أن طاقم الطائرة كان رائعا، لقد تمكنوا من السيطرة التامة على الموقف، وقاموا بتهدئة الركاب».

وقالت إنه رغم التأخير في بداية عطلتها، فإنها سعيدة بالطريقة الاحترافية التي تصرف بها طاقم الطائرة، وأنهم «وضعوا سلامتنا في المقام الأول».

وقالت الشرطة الأسترالية إن الراكب «المزعج» نزل من الطائرة ويخضع للاستجواب.

وقامت شركة «كانتاس» بتعديل موعد الرحلة إلى اليوم التالي، حيث إن استئنافها في نفس اليوم كان سيزيد ساعات العمل المقررة لطاقم الرحلة.

واعتذرت الشركة للركاب عما تعرضوا له من ازعاج ومضايقات، وأكدت أنها لا تتهاون مطلقا مع أي تصرفات تسبب ازعاجا على متن طائراتها.