«مجلس الوزراء» ينفي خصم حصص الخبز غير المصروفة من المواطنين

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما انتشر بشأن خصم للمواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومي، مؤكدا أن حصص الأفراد من الخبز كما هي تماماً.

وقال المركز في بيان اليوم إنه رغم نفيه هذه الشائعة في تقرير سابق خلال الفترة من (21 حتى 28 أغسطس) إلا أنه لُوحظ إعادة تداولها مرة أخرى خلال الفترة الحالية مما دفعه للتواصل مجدداً مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن حصص الأفراد من الخبز كما هي تماماً، موضحة في الوقت نفسه أن حصة المواطن من الخبز التي لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكياً لنقاط خبز، ولن يضيع حق أي مواطن في أي رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهري.

وتابعت وزارة التموين بأن أي ادعاء يقوم به البعض فهي محاولات لإضاعة حقوق المواطنين وسوف يتم مواجهة ذلك بكافة الطرق، مشددةً على أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين, وأن ‏المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز‏، كما ساهمت في تعريف المواطن المتبقي من رصيده من الخبز والنقاط حتى لا يتم التلاعب بهذا الرصيد.

وأشارت إلى أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بمنظومة الخبز أو السلع التموينية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوي الحكومية (16528).