«البشير» يعلن اعتزامه حل حكومة الوفاق الوطني

أبلغ الرئيس السوداني عمر البشير، اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، مساء اليوم الأحد، اعتزامه حل الحكومة كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف البشير، خلال اجتماعه باللجنة مساء اليوم الأحد، بالقصر الجمهوري أن" الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه "،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال: "إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراح البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق".

وأكد أن حكومة الوفاق الوطني على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية.

ويشمل حل الحكومة تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة.