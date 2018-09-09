قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المبادرة التي أطلقها الجهاز أمس باسم «اليوم المفتوح» جاءت استكمالًا للمبادرة الوطنية السابقة «أسبوع في حب الوطن» التي أطلقت في 11 أغسطس الماضي، وعالجت 9799 شكوى، ما يمثل 75% من إجمالي عدد الشكاوى.



وأضاف رئيس «حماية المستهلك»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس السبت، أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بالاهتمام الشديد بمشكلات المواطنين وتنفيذًا للبرنامج الشامل للحكومة بإيجاد آليات غير تقليدية أو نمطية في التعامل مع المشكلات وحلها.



وأوضح أن المبادرة تنص على عقد لقاءً شهريًا، في الاثنين الثاني من كل شهر، لحل كل الشكاوى في حضور ممثلي الشركات والكيانات والجهات المعنية بمشكلات المنظومة الاستهلاكية، متابعًا أن اللقاء سيكون مفتوح على مدار اليوم من الثامنة صباحًا حتى منتصف الليل.



وذكر أنه في حال عدم استجابة الشركات، سيتخذ الجهاز الإجراءات المتبعة في ضوء التقارير، ويصدر قراره بإلزام الشركة تصليح أو استرداد المنتج، وفي حال رفضها تنفيذ القرار يتم إحالة الأمر للقضاء، معقبًا: «لدينا آليات للعمل والقانون سيطبق على الجميع».



وأطلق جهاز حماية المستهلك، أمس السبت، مبادرة مستمرة شهريًا لحل شكاوى المواطنين في الاثنين الثاني من كل شهر، تحت عنوان «اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين».



