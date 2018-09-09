مدرب السعودية يشدد على أهمية مواجهة بوليفيا الودية

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي،مدرب منتخب السعودية لكرة القدم ،أهمية لقاء الفريق الودي أمام ضيفه منتخب بوليفيا، الذي يقام غدا الاثنين في إطار استعدادات المنتخب (الأخضر) للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية المقرر إقامتها بالإمارات مطلع العام المقبل.

شدد بيتزي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد، على أن اللقاء هام للغاية كونه يأتي في أولى مراحل الإعداد للمشاركة في كأس آسيا، مضيفا أنه يسعى لاستغلال الوقت من أجل تحقيق الفائدة القصوى التي تعود بالنفع على الفريق.

وأشار بيتزي إلى معرفته الجيدة بمنتخب بوليفيا من خلال اللعب أمامهم سابقًا، متابعًا بأنهم يملكون فريقًا جيدًا سيعود بالنفع فنيًا على المنتخب السعودي.

وحول تجديد عقده مع المنتخب السعودي، قال بيتزي "سعيد جدا لهذه الثقة، وهي تعني لي كثيرا، كون عملي في الفترة السابقة لاقى التقدير من جانب المسؤولين، وسأبذل الجهد بلا شك في المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف والتطلعات".

ونفى بيتزي وجود أي تدخلات في عمله على خلفية عدم استدعائه للاعبين محمد السهلاوي وعبدالله المعيوف، مؤكدًا أنه يتخذ قراراته الفنية دون أي تأثير من خارج منظومة الجهاز الفني للمنتخب، مؤكدا في الوقت نفسه أن الفرصة مازالت متاحة في المستقبل لأي لاعب لتمثيل الأخضر في الفترة المقبلة.

وحول مطالبات الأندية بإيقاف الدوري السعودي للمحترفين خلال منافسات كأس آسيا، قال بيتزي "لا أتدخل في القرارات الإدارية، ولدينا في المنتخب جدول زمني سنعمل على تطبيقه وصولًا إلى كأس آسيا 2019".

وأشاد بيتزي، في ختام حديثه عن الدورة الرباعية التي ستقام خلال شهر تشرين أول/أكتوبر القادم، التي يشارك فيها منتخبا البرازيل والأرجنتين، مبينًا أنها تضم أفضل المنتخبات التي ستقدم مباريات قوية سيجني المنتخب ثمارها فنيًا بشكل كبير.

يذكر أن المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا، برفقة منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية.