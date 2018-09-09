ناجي: سنضم 4 حراس مرمى في معسكر سوازيلاند

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أكد أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أنه سيضم أربعة حراس مرمى في معسكر الشهر المقبل استعدادا لمباراتي سوازيلاند في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وبرر ناجي اختياره للثلاثي محمد الشناوي، محمود جنش ومحمد عواد في المعسكر الأخير، نظرا لقصر مدته (5 أيام) وخوض مباراة واحدة فقط أمام النيجر.

وعن اكتساح النيجر بسداسية مساء السبت، صرح مدرب المنتخب عبر قناة (بيراميدز): "بداية جيدة وتتبقى أمامنا 4 مباريات، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ونتأهل في صدارة المجموعة". (اقرأ التفاصيل)

وأضاف: "محمد الشناوي كان رائعا في 3 اختبارات بالشوط الثاني".

وأشاد مدرب حراس المنتخب بأكثر من حارس بالدوري الممتاز، وتوقع الاعتماد عليهم مستقبلًا مثل محمد صبحي (الداخلية)، مهدي سليمان (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة)، ومحمد عبد المنصف (وادي دجلة)، وعامر عامر (الإنتاج الحربي).

وأكد أحمد ناجي أن الجهاز الفني للمنتخب لا يشعر بأي قلق من مركز حراسة المرمى.