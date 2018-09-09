عمرو أديب: سأختم مسيرتي الإعلامية في«MBC»

.. وكنت الأعلى أجرا قبل التعاقد معها

عبر الإعلامي عمر أديب عن سعادته بالتعاقد مع شبكة تليفزيون MBC، ووصفها بأنها نقلة في تاريخه تتميز بالتنوع.

وأكد أديب خلال حفل إطلاق برنامج «الحكاية»، مساء الأحد، على أن هدفه من البرنامج أن تصل إلى المشاهد معلومة وخبر تضاف إلى معلوماته.

وأعلن عمرو أديب أنه سيختتم مشواره الإعلامية عبر شاشة MBC ، وحينما سأله أحد الحضور عن أجره في البرنامج الجديد خاصة وأنه أصبح المذيع الأعلى أجرا في العالم أجاب أديب ضاحكا: أنا الأغلى قبل التحاقي بــ MBC.

وتابع قائلا: "مستعد للعمل في MBC مجانا"، مؤكدا أنه كان يحلم بالعمل بها، وأن تكون نهاية مسيرته الإعلامية في "قناة محترمة" مثلها.