• نطالب بتدخل وزارة السياحة وجهاز حماية المنافسة لاتخاذ إجراءات رقابية قوية

• الشركات والفنادق الملتزمة اضطرت لمجاراة السوق من أجل البقاء



قال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة ورئيس شركة برايت ستار للسياحة إنه بالرغم من الانتعاشة التى تشهدها حاليا السياحة المصرية بعد فترة معاناة تجاوزت 7 سنوات تعرض فيها القطاع لخسائر كبيرة، إلا أن هناك العديد من الظواهر السلبية التى تشهدها صناعة السياحة وتؤثر على الحركة الوافدة لمصر.

وأضاف هانى بيتر فى تصريحات صحفية خاصة أن ظاهرة حرق الأسعار تعد أهم هذه الظواهر التى بدأت تنتشر بقوة خلال الأعوام الماضية ما بين قطاع شركات السياحة وأيضا الفنادق بمختلف تصنيفاتها متخذين هذا المنهج السبيل والضمان للاستمرار فى السوق السياحية فى ظل غياب تام لدور وزارة السياحة وجهاز حماية المنافسة وغياب ضوابط الحد الأدنى لسعر الليلة الفندقية وسعر البرنامج السياحى ضاربين عرض الحائط بكل قواعد المنافسة الشريفة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن الكارثة فى هذا الأمر أن الكثير من الشركات الرافضة لهذا المنهج اضطرت إلى مجاراة بعض الاسوق الواعدة سعيا إلى البقاء والحفاظ على نصيبها من هذه الأسواق، مطالبا بضرورة مناقشة القضاء على هذه الظاهرة بجدية وبما يضمن حقوق جميع الاطراف وإيجاد الحلول التى ستساعد على وقف هذا الاستنزاف من الايرادات المحققة للدولة.

وأضاف بيتر أن نسبة حرق الاسعار تتفاوت ما بين سوق وآخر فهناك من يبيع البرنامج السياحى بأقل من نصف بل وثلث ثمنه مثل ما يحدث فى الصين وإسبانيا على سبيل المثال، وهناك من يضطر ليبيع البرنامج السياحى دون مكسب بتكلفته الفعلية معتمدا على العمولات القادمة من البازارات وخلافه مثل ما يحدث فى إندونيسيا والهند والفلبين.

«القسم الأول فى هذه المنظومة والذى يبيع البرنامج بنصف وثلث ثمنه هو يرتكب جريمة فى حق الاقتصاد المصرى وفى حق سمعة البلد فهؤلاء تشوبهم بعض الشبهات من أياد خفية تريد ان تعبث بالاقتصاد المصرى أو غسيل أموال وخلافه وراء هذا المنهج، مطالبا بسرعة تحرك الاجهزة الرقابية لمسألة هؤلاء بل واتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف نشاطهم السياحى»، وفقا لبيتر.

وأشار إلى أن القسم الآخر وهو المغلوب على أمره فهو الذى يبحث عن البقاء فى هذه الاسواق التى أخذت منه الكثير من الجهد والمال عن طريق بيع البرنامج السياحى بدون ربح أو بتكلفته الفعلية فهؤلاء يحتاجون يد العون بوضع رقابة من الجهات المعنية على الاسعار وعمل ميثاق شرف بين الشركات المتنافسة فى كل سوق واعلان الحد الأدنى للأسعار اليوم قبل الغد ووضع ضوابط يلتزم بها الجميع لحماية المنافسة الشريفة وتقديم أعلى وأجود الخدمات دون اللجوء لتدنى مستوى الخدمات بسبب انخفاض الاسعار.

وطالب هانى بيتر بضرورة الاسراع بإقرار الحد الأدنى للأسعار وإلزام جميع الفنادق بجميع مستوياتها بعقد موحد يتضمن حد أدنى للسعر لا يسمح بالنزول عنه ويتضمن كذلك أنواع الخدمة التى ستقدم للسائح يضمن حقوق جميع الأطراف وتتم مراقبته بدقة وصرامة من وزارة السياحة.

وناشد عضو غرفة شركات السياحة جميع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسهم وزارة السياحة عقد اجتماع عاجل ما بين ممثلى قطاع الشركات وجهاز حماية المنافسة لاتخاذ الاجراءات الرقابية اللازمة ووضع برنامج الزامى للشركات بتقديم صورة من العقود المبرمة ما بين الوكيل الاجنبى والشركة المصرية المتعاقدة مثبتا فيها السعر الحقيقى المتفق علية وأيضا تقديم المستندات البنكية التى تثبت التحويلات التى تؤكد صحة العقد المبرم بين الشركة ومنظمى الرحلات الاجانب مع ضرورة تشديد الدور الرقابى بالتفتيش المفاجئ كل فترة والسؤال عن الفواتير والمخاطبات الخاصة بالأفواج السياحية التى تثبت التزام الوكيل المصرى بالحد الأدنى للأسعار وفى حالة المخالفة يتم وضع الجزاء اللازم ويليه الايقاف فبدون وجود هذا البرنامج الرقابى لن نستطيع ان نحد من ظاهرة انتشار حرق الاسعار.

ويعارض بيتر من يطالبون بربط ضريبة المبيعات بالحد الأدنى للسعر بسبب وجود العديد من الثغرات الكثيرة التى سوف تفتح بابا لتلاعب بعض الشركات التى من شأنها تقديم الأسعار غير الحقيقة لإثبات عدم ممارسة حرق الاسعار.