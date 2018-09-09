التحكيم الدولى ينتهى من الاطلاع على مستندات نزاع «النصر ــ إعمار»

عقد مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى جلسته الختامية الاسبوع الماضى لنظر ومناقشة المستندات والوثائق المتعلقة بالنزاع القائم بين شركتى النصر للاسكان والتعمير واعمار مصر.

«تنتظر الشركتين عقد جلسة للنطق بالحكم بعد استماع المحكمة لجميع الآراء واطلاعها على المستندات التى تقدم بها كل طرف» ــ حسب تصريحات مصادر مطلعة، أكدت أن شركة النصر للاسكان رفضت جميع المحاولات وعروض التسوية التى تقدمت بها شركة اعمار مصر، والتى لم تراع بنود التعاقد المبرمة بين الطرفين.

وكشفت «مال واعمال ــ الشروق» فى وقت سابق عن تحقيقات تجريها نيابة الاموال العامة والكسب غير المشروع فى الشكوى التى تقدمت بها شركة النصر للاسكان والتعمير، التى اوضحت ان اعمار مصر اخلت ببنود التعاقد التى ابرمتها الشركة عام 2005 حول ارض مشروع اب تاون كايرو بالمقطم، وهو ما دفع شركة النصر لمقاضاة الشركة امام التحكيم الدولى، كما اشارت النصر إلى الضغوط التى تتعرض لها من مسئولين حكوميين للانسحاب من التحكيم وقبول الحل الودى وقبولها مبلغ 100 مليون جنيه كنوع من الترضية وهو ما رفضه مسئولو شركة النصر لإضراره بالمال العام.

وفى شهر يوليو 2017 اقامت شركة «النصر للإسكان والتعمير» دعوى تحكيمية لدى مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد شركة «إعمار مصر» لفسخ التعاقد المبرم بينهما ولاسترداد جميع الأراضى موضوع عقد البيع المحرر بينهما عن أرض هضبة زهراء المقطم، وذلك لاخلال الشركة بشروط التعاقد وعدم التزامها بضخ الاستثمارات المطلوبة فى المشروع والمقدرة بنحو 11 مليار جنيه.