عرضت فضائية «روسيا اليوم»، الأحد، جانبًا من الاحتفالات التي نظمتها كوريا الشمالية، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها.

واحتلفت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بالذكرى السبعين لتأسيسها، من خلال تنظيم عدد من العروض العسكرية، التي شارك بها آلاف الجنود.