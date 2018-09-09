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بالفيديو.. احتفالات كوريا الشمالية بالذكرى الـ70 لتأسيسها

نور رشوان
نشر فى : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 6:29 م | آخر تحديث : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 6:29 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، الأحد، جانبًا من الاحتفالات التي نظمتها كوريا الشمالية، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها.

واحتلفت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، بالذكرى السبعين لتأسيسها، من خلال تنظيم عدد من العروض العسكرية، التي شارك بها آلاف الجنود.


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