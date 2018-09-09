العاصفة «فلورنس» تتحول لإعصار كبير في طريقها للساحل الشرقي الأمريكي

أفاد خبراء الأرصاد بأنه من المتوقع أن تتزايد قوة العاصفة الاستوائية «فلورنس» لتصل إلى إعصار كبير خطير بحلول غد الاثنين، بينما تتوجه مقتربة من الساحل الشرقي الكاريبي والأمريكي.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير، اليوم الأحد، بأنه من المنتظر أن تمر «فلورنس» بجزر برمودا والبهاما يومي الثلاثاء والأربعاء، ولكن دون اجتياحها مباشرة وهي في طريقها غربا إلى الولايات المتحدة.

وأعلن حكام كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفرجينيا حالة الطوارئ قبل وصول «فلورنس» المتوقع إلى اليابسة جنوبي وشرقي الولايات المتحدة أواخر الأسبوع القادم.

ونصح المركز السلطات في الولايات الممتدة من فلوريدا إلى كارولينا الشمالية ببدء تعبئة الموارد والاستعداد لوصول العاصفة.

وتسببت الموجات العالية الناجمة عن العاصفة بالفعل في أضرار لجزيرة برمودا وأجزاء من الساحل الشرقي الأمريكي، وفقا لخبراء الأرصاد في ميامي.

وأفاد مركز الأعاصير في نشرته الساعة 3 صباحا اليوم، بأن مركز «فلورنس» يقع على بعد 1270 كيلومترا جنوب شرق برمودا وتتحرك بسرعة 9 كيلومترات في الساعة.