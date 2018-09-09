تدشين محطة فرز جديدة بأوغندا لزيادة الصادرات

كشف أشرف الشافعى عضو المجلس التصديرية للحاصلات الزراعية عن وجود فرص تصديرية كبيرة لمصر بالسوق الأفريقية والأوروبية، مطالبا الدولة بدعم القطاع والاستفادة من الفرص الكبيرة الموجودة بالسوقين الأوروبية والأفريقية.

وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ (مال وأعمال ــ الشروق) أن شركته تستهدف تدشين محطة فرز جديدة بأوغندا لزيادة صادرات الشركة إلى السوق الأفريقية الذى بات هدفا رئيسيا لشركته، إذ تستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة اقامة وتدشين محطات فرز جديدة بعدد من الدول الأفريقية لتصدير الحاصلات الزراعية اليها.

وأشار الشافعى إلى أن الاستثمار فى المجال الزراعى ومحطات الفرز سوف يعمل على مضاعفة حجم صادراتنا الزراعية، مضيفا أن هناك ضرورة للعمل خلال الفترة المقبلة على حل جميع المشكلات التى تعوق تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى الأسواق، ومساعدة الشركات على كيفية النفاذ إلى الاسواق المختلفة، ناهيك عن كيفية التزامها بالمواصفات القياسية حتى لا تتعرض صادراتنا للحظر.

الجدير بالذكر أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفعت بنسبة 13% خلال 8 شهور من سبتمبر إلى أبريل من موسم 2017/ 2018، لتبلغ 3.165 مليون طن مقابل 2.802 مليون طن خلال نفس الفترة من موسم 2016/ 2017.

وكشفت الأرقام الصادرة عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال 8 شهور لتبلغ 1.594 مليار دولار، مقابل 1.534 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 4%. وبلغت صادرات مصر من «الموالح» التى تصدرت المركز الأول خلال 8 شهور من موسم 2017 /2018 نحو 1.465 مليون طن بقيمة بلغت 648.114 مليون دولار، مقابل 1.37 مليون طن بقيمة 544.472 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة من الموسم السابق له 2016/ 2017 بارتفاع بالكميات يبلغ 7% وفى القيمة بنسبة 19%. وبلغت صادرات القطاع إلى الدول العربية بلغ خلال 8 شهور 1.278 مليون طن بقيمة 680.964 مليون دولار، فيما بلغت صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة نحو 645.531 ألف طن بقيمة 421.544 مليون دولار، وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبى نحو 547.844 ألف طن بقيمة 238.482 مليون دولار، وإلى الدول الآسيوية نحو 296.928 ألف طن بقيمة 159.162 مليون دولار. وبلغت نحو 16.118 ألف طن إلى الدول الأفريقية بقيمة 12.193 مليون دولار.