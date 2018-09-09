مجلس الوزراء: لم نطبق زيادات ضريبة جديدة

-الصحة تنفي انتشار فيروس الكبد الوبائي A والملاريا



رد تقرير توضيح الحقائق الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على عدد من الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأربعة أيام الماضية، نافياَ توقيع أي زيادة في الضرائب على دخول المواطنين، وإلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمي،كما نفى انتشار فيروس الكبد الوبائي A داخل قرى ومراكز محافظة بني سويف، أو ما تردد عن تفشي مرض الملاريا بقري بسيون بالغربية.

ونفى التقرير توجه الحكومة لزيادة الضرائب على دخول المواطنين، لافتا ًأنه وزارة المالية أكدت أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق زيادات على أي ضريبة خلال الفترة المقبلة سواء الضريبة المتعلقة بالدخل أو أي ضرائب أخرى تحت أي بند أو مسمى، كما أن الضريبة لا تفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب.

وأوضحت وزارة المالية أن التعديلات الأخيرة التي صدرت منذ شهر يوليو الماضي بقانون الضريبة على الدخل تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، موضحة أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الدولة لتحسين دخول الأسر المصرية وتخفيف آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك عبر نقل جزء من الوفورات المالية التي حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين في صورة دخل إضافي، حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ٧٢٠٠ إلى 8000 جنيه، وكذلك تم زيادة الخصم الضريبي للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45%، والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5%.

وعن إلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمي، قال التقرير نقلاً عن وزارة التربية والتعليم، أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي سيُطبق بدايةً من العام الدراسي 2018-2019، لأول مرة على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي والذي سيتم بمقتضاه خضوع الطلاب لـ 4 امتحانات في كل سنة من السنوات الثلاث بالمرحلة الثانوية، بإجمالي 12 امتحان على مدار الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، مُشيرةً إلى أنه سيتم حساب نتيجة أكثر 4 امتحانات حصل فيها الطالب على تقييمات مُرتفعة، مراعاة لأنها ستكون السنة الأولى لتطبيق نظام التقييم الجديد.

وفي الملف الصحي نفى التقرير ما تردد عن انتشار فيروس الكبد الوبائي A داخل قرى ومراكز محافظة بني سويف، مؤكداً أن جميع مستشفيات بني سويف لا يوجد بها حالات التهاب الكبد الوبائي "A" أكثر من المعدلات الطبيعية مثلها مثل أي محافظة، كما لا يوجد أية مؤشرات على الإطلاق لتفشي التهاب الكبد الوبائي بين أبناء محافظة بني سويف.

وأوضح التقرير أن وزارة الصحة ترصد كافة الأمراض المعدية من خلال نظام مرتبط بوزارة الصحة ومديرياتها و منشآتها الصحية في كافة المحافظات، وبالتالي فور اكتشاف أي مرض معدٍ يتم الإبلاغ عنه، ثم متابعة الحالات المرضية، واتخاذ عينات من مياه الشرب والأغذية في مكان انتشار المرض المعدي.

وأوضح أن الوزارة تطلق قوافل طبية متنقلة بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية سواء "A" أو "B" أو "C"، موضحة أن أنشطة القوافل تشمل إجراء تحليل الأجسام المضادة للفيروسات الكبدية، مضيفةً أن الفحص يتم مجاني ويتم تحويل المريض إما لمراكز العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي بخطاب لصرف العلاج، هذا إلى جانب الدور التوعوي الذي تقوم به هذه القوافل لتوعية المواطنين بشأن أعراض الإصابة بالمرض وطرق الوقاية منه.

ونفت وزارة الصحة ما تردد عن انتشار مرض الملاريا بقرى مركز بسيون بالغربية، مُؤكدةً عدم ظهور أي حالات مصابة بمرض الملاريا في الوقت الحالي سواء بمحافظة الغربية أو أي محافظة أخرى على مستوى الجمهورية،حيث قامت فرق طبية متخصصة من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بزيارة مستشفيات محافظة الغربية، وتبين أنه لا يوجد بها أي حالات مصابة أو بها أعراض لأمراض وبائية سواء الملاريا أو غيرها، مشيرة إلى أنه تم الاطلاع أيضاً على الفحوص المعملية التي تم إجراؤها لهم, وتبين عدم وجود أي دلالات تشير إلى وجود أمراض معدية لديهم.