«إمسام» المراقب الدولى الدائم بالأمم المتحدة تعلن اختيار الفضالى سفيرا لها

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عقد وفد الدبلوماسية العربية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، بحضور سمير موسى المستشار الدبلوماسى للمنظمة الحكومية الدولية لمكافحة سوء التغذية "إمسام" وذلك لشرح أبعاد ترشيح أحمد الفضالى سفيرا رسميا لمنظمة "إمسام" المراقب الدولى الدائم للمجلس الاقتصادى الإجتماعى بالأمم المتحدة.

وخلال المؤتمر، أكد المستشار الدبلوماسى للمنظمة أن منظمة "إمسام" هى منظمة دولية مقرها فى نيويورك وهى مراقب دولى دائم بالمجلس الإقتصادى والإجتماعى للأمم المتحدة.

واستعرض موسى البيان الرسمى الصادر عن المنظمة فى السابع من سبتمبر الجارى باللغتين العربية والإنجليزية بتوقيع ريميجيو مارادونا الأمين العام للمنظمة، والذى جاء نصه "عينت المنظمة الحكومية الدولية لمكافحة سوء التغذية (إمسام) المراقب الدولى الدائم بالمجلس الإقتصادى والإجتماعى للأمم المتحدة أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس وفد الدبلوماسية العربية سفيرا رسميا للمنظمة لمكافحة الجوع وسوء التغذية.

وأضافت "إمسام" على حد ما ورد ببيانها "وردا على بيان المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بمصر، تود المنظمة أن تؤكد أنها لم تنشر أى بيان باللغة العربية، وإنما نشرت بيانا باللغة الإنجليزية على نطاق واسع قالت فيه إنه تم تعيين الفضالى سفيرا لإمسام.

وشدد على أن المنظمة منحت الفضالى كافة الأوراق الخاصة بالتعيين فيها بما فيها وثيقة السفر الدبلوماسية فى برلين بألمانيا.

وأوضح موسى أنه تم إعتماد المؤسسة الحكومية الدولية لمكافحة سوء التغذية (إمسام) كمراقب دولى لدى المجلس الإقتصادى والإجتماعى التابع للأمم المتحدة فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك بموجب القرار رقم ( 212/2003 E) المؤرخ فى 5 مارس 2003 وبموجب المادة 79 من النظام الداخلى للمجلس والمادة 74 من النظام الداخلى للجان الفنية للمشاركة المتواصلة فى مداولات المجلس بشأن المسائل التى تدخل فى نطاق أنشطة المنظمة.

وأضاف أن إمسام تعد منظمة حكومية دولية مسجلة بموجب مجموعة معاهدات الأمم المتحدة رقم (37543-37542) المؤرخة فى 12 يونيو 2001 بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، والمنظمة تتمتع بصفة دبلوماسية كمراقب دولى دائم بالمجلس الإقتصادى والإجتماعى للأمم المتحدة.

وشدد على أن المنظمة إختارت الفضالى بعد تحريات عديدة أثبتت أنه يتمتع بمجموعة من الخبرات والعلاقات الدولية التى يتمتع بها.