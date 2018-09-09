متحدث «الوزراء» يوضح معايير اختيار أفضل جامعة مصرية

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه جاري الإعداد لإجراء مسابقة لاختيار أفضل جامعة مصرية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصًا على تحقيق الاستغلال الأمثل لعناصر هذه المنظومة، وكيفية الاستفادة من موارد الجامعات.



وأضاف متحدث «الوزراء»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن هناك 3 ملايين طالب جامعي في مصر، يعتبرون نواة للتنمية بالمستقبل، لذلك يجب على الجامعات أن تمتلك قدرة أكبر على الاستفادة من مواردها للتطوير وتقديم خدمة أفضل.



وعن معايير اختيار أفضل جامعة، أشار إلى تشكيل لجنة للتحكيم، ممثلة من مجلس الوزراء، وزارة التعليم العالي، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ترفع توصياتها بناء على قياسها مدى التزام الجامعات بالمعايير التالية؛ جاهزية المدرجات، الأدوات البحثية، مراكز التعليم، المكتبات، المعامل، مدى مشاركة الطلاب بالأنشطة الجامعية، توفير المناخ المناسب لاستقبال الطلاب العام الدراسي المقبل، الشكل العام والمظهر الجمالي للجامعة، مدى قدرة الجامعة على توفير موارد ذاتية لتغطية نفقاتها وتحسين الجوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بها.



وأنهى تصريحه، قائلًا إن المشاركة بهذه المسابقة مفتوحة للجامعات الخاصة، لكنها معنية بالأكثر للجامعات الحكومية لتشجيعها على التطوير.